Kaio Jorge, emozioni da titolare col Frosinone: frase forte e gesto Juve

TORINO - Il suo arrivo in Italia è stato condizionato dal brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per più di un anno, ora Kaio Jorge vuole riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto e nella sua esperienza a Frosinone, in prestito dalla Juventus, è riuscito a collezionare finalmente la sua prima presenza da titolare in Serie A. Dopo la lesione del tendine rotuleo del febbraio 2022, il lungo calvario del giovane brasiliano è terminato con il ritorno in campo in Serie A nell'ottobre 2023 con gli ultimi 5' nella sfida tra Bologna e Frosinone. Un reinserimento continuo fino alla decisione di Di Francesco di regalargli la prima da titolare nell'ultima di campionato contro il Torino.