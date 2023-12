Genoa-Juventus, la probabile formazione: Allegri non inedito ma raro...

Dopo il brillante successo contro il Napoli, la Juventus scende nuovamente in campo al venerdì, inaugurando così la sedicesima giornata di campionato. In programma, la gara al Luigi Ferraris, contro il Genoa di Alberto Gilardino, reduce dal ko di misura a Monza. Ecco la probabile formazione di Massimiliano Allegri in vista della delicata trasferta ligure.