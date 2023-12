Allegri, Kean ko e Bonucci allenatore: “Juve squadra, non c'è più una prima donna”

TORINO - La Juve, reduce da 10 risultati utili consecutivi, apre la 16ª giornata del campionato di Serie A sfidando venerdì alle 20.45 il Genoa di Alberto Gilardino a Marassi. I bianconeri vincendo scavalcherebbero nuovamente l'Inter, impegnata domenica sera all'Olimpico contro la Lazio. Un'opportunità da non fallire per salire ancora in vetta alla classifica almeno per 48 ore. La Vecchia Signora sta bene e non vuole fermarsi. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.