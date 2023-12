Juve-Inter, duello mentale: quanto incide Allegri nello spogliatoio

TORINO - Quante volte i cercatori di talento hanno detto “per carità, niente da dire, ‘sto ragazzo è bravo, pochi hanno quei piedi, ma non ha la testa. Non vale la pena investire e puntare su di lui”. Già, il calcio non è solo tecnica, ma anche e soprattutto carattere, attitudine al sacrificio. Perché un genio che non si esercita e non si applica - in qualsiasi settore - resterà solo un enorme potenziale inespresso. E se il discorso vale per il singolo, è ancora più calzante per una squadra.