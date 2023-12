Mercato Juve all'indice: Sudakov e Koopmeiners, la questione è...liquidità

Non è che sia necessario guardarlo ancora, ma anche stasera i dirigenti della Juventus butteranno un occhio su Heorhij Sudakov , il talento ucraino impegnato in Champions con lo Shaktar contro il Porto. Il ragazzo resta uno dei principali candidati per l’arruolamento nella campagna bianconera di rafforzamento invernale. Il suo profilo tecnico intriga assai Cristiano Giuntoli per la capacità di inserirsi e di garantire qualità nella fase finale della manovra, ma arrivarci non è affatto semplice perché il club ucraino parte da una richiesta vicina ai 40 milioni, almeno secondo le informazioni che arrivano dai colleghi che seguono da vicino lo Shaktar.

La cifra è alta, così come quella per Koopmeiners dell’Atalanta, altro centrocampista che mette d’accordo nel gradimento sia la Juve sia Giuntoli da prima ancora che le loro strade professionali convergessero. Ecco, giunti a questo punto vale la pena chiarire una situazione: prima di poter procedere ad acquisti onerosi, la Juventus ha necessità di vendere per non appesantire i conti e, nello specifico, per poter rispettare i parametri dell’indice di liquidità (rapporto attività e passività correnti a 12 mesi) che, ora, non le permetterebbero di effettuare operazioni in entrata con un dato di 0,2 rispetto allo 0,6 richiesto dai regolamenti federali.