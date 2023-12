Allegri ritrova un big per Genoa-Juventus: i convocati

TORINO - La Juve fa visita al Genoa di Gilardino per il 16° turno del campionato di Serie A. Alla vigilia della sfida, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato l'elenco dei convocati che parteciperanno alla trasferta a Marassi. Comme annunciato dallo stesso Allegri in conferenza, fuori l'infortunato Kean, oltre ai soliti Pogba e Fagioli. La buona notizia per i bianconeri è il ritorno in lista di Timothy Weah.