Chiellini e la maglia Juve preferita: "Donai la mia, ora la sto cercando..."

Giorgio Chiellini ha dato l'addio al calcio e prima della sua ultima partita giocata con Los Angeles ( la finale di Mls persa contro Columbus ) si è intrattenuto in un'intervista allo youtuber Ellis Platten (noto anche come AwayDays) nella rubrica "Shirt Shopping" dove gli ospiti alla fine comprano le maglie più significative per loro. Alla fine Chiellini ha acquistato: la numero 9 di Vialli del Chelsea, la numero 9 di Ronaldo del Real Madrid e la numero 16 di Roy Keane del Manchester United

L'avventura alla Juventus

"È stata dura ma molto molto bello giocare per la Juventus. Ricordo che all’inizio non sapevo che squadra mi avesse comprato. Il presidente del Livorno mi disse di andare a Milano perchè ero stato venduto. Mi disse che sarei stato ceduto ad una delle squadre più grandi della massima serie. Un giorno aprii la porta dell’hotel e c’erano Moggi, Bettega e Giraudo. Ero shockato. Non me lo aspettavo. Non lo sapevo e così ho iniziato la mia avventura alla Juventus, dove sono rimasto per 17 anni per più di 500 partite".

Il giocatore più difficile da marcare

"Drogba. Era immarcabile, così grosso, tecnico, veloce...Davvero un gran giocatore".

Lo stadio più caldo

Ad inizio tour del negozio Chiellini s'imbatte nella maglia del Celtic lasciandosi andare ad un bel complimento verso il team scozzese: "Il loro stadio è il più caldo e rumoroso dove abbia mai giocato in tutta la mia carriera, Celtics e Galatasaray tra i più rumorosi".