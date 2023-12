"Juve, se Allegri va in testa non lo riprendi più. Quella sera a Berlino..."

«Mister Allegri è il top player e il vero segreto di questa Juve. L’ho avuto e so quanto incide. Parliamo di un allenatore bravissimo, che aveva solo bisogno di tempo per rimettere in riga la squadra. Giocando una volta alla settimana, ha avuto più tempo per lavorare sui giocatori e direi proprio che ci sta riuscendo». Parola di Rubinho . L’ex terzo portiere bianconero che con la Vecchia Signora ha conquistato 4 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia esalta il lavoro del tecnico: « Max è stato bravissimo nel gestire il gruppo , tirando fuori il meglio da ogni giocatore. In questo si vede che è un grande allenatore».

Stasera a Marassi c’è il suo derby del cuore, Genoa-Juve.

«Mi aspetto una partita tosta. Il Genoa gioca bene e in casa dà il meglio, in più vogliono riscattare la sconfitta immeritata di Monza. La Juve dovrà stare in guardia per fare risultato e continuare a mettere pressione all’Inter».

Si aspettava di vedere così in alto i bianconeri?

«Quando giochi alla Juve, devi sempre ambire al massimo. L’Inter però resta la favorita, anche se devono stare attenti. Allegri - lo dico per esperienza diretta - quando va in testa non lo prendi più. Se la Juve fa il sorpasso, ci sarà da divertirsi…».

Questa Juve parla brasiliano. A partire da capitan Danilo…

«A Torino è diventato leader. Ora è il punto di riferimento per i compagni: non era facile ereditare la fascia da Giorgione Chiellini, ma lo sta facendo nel migliore dei modi».

Bremer è ormai una certezza.

«Quest’anno, dopo una stagione di apprendistato, sta facendo benissimo. Gioca con più tranquillità e consapevolezza. Tre anni fa ero andato a vedere gli allenamenti del Torino e mi aveva impressionato. Per rendimento è il miglior centrale della Serie A».

E poi c’è Alex Sandro.

«Con Alex ci sentiamo spesso. Abbiamo giocato insieme e so quanto tiene ai colori bianconeri. Ora che si è rimesso dall’infortunio sono certo che darà un contributo importante».