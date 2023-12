La Juve crea troppo poco? Un dato lo smentisce: perché sono 5 i gol che mancano

Magari non i tre necessari per il 3-0 che Allegri ieri ha indicato come il suo risultato preferito, ma quasi due gol a partita la sua Juventus avrebbe potuto segnarli, se solo avesse concretizzato quanto costruito. Nelle prime 15 giornate sono stati infatti 28,1 gli expected gol totalizzati dalla squadra bianconera (dato Soccerment come i seguenti). Ma cosa sono gli expected gol o xgol? Il termine è ormai abbastanza conosciuto, ma prima di andare avanti vale comunque la pena ricordarlo. Letteralmente significa “gol previsti”: si tratta di un numero ottenuto assegnando a ogni tiro un coefficiente che ne indica la probabilità di generare un gol, sulla base di statistiche relative a vari parametri come posizione da cui è effettuato, vicinanza degli avversari, situazione (ad esempio, al volo o dopo aver controllato la palla?) eccetera. Ad un calcio di rigore, ad esempio, viene assegnato un valore di 0,78. Sommando questi coefficienti si ottiene il numero di gol che una squadra “dovrebbe” segnare in base ai tiri effettuati, in una partita o in un intero campionato. Un modo molto più preciso di valutare la produzione offensiva rispetto al semplice conteggio dei tiri, in cui una conclusione da 35 metri vale come una effettuata in area piccola.