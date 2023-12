Rabiot ko, salta Genoa-Juve: che infortunio ha avuto e le condizioni

La Juventus fa visita al Genoa nella partita che apre il 16° turno del campionato di Serie A . Massimiliano Allegri , però, deve rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti: Adrien Rabiot . Il centrocampista francese, infatti, non è nella formazione titolare dei bianconeri in casa dei rossoblù e non è neanche in panchina. Per lui, tribuna a Marassi.

Infortunio Rabiot, le ultime

L'ex giocatore del Psg, pilastro della Juve di Allegri, oltre problema al piede destro, ha rimediato un colpo al costato nella scorsa partita di campionato all'Allianz Stadium contro il Napoli e ancora gli provoca dolore. Ha provato ieri e oggi ma alla fine ha dato forfait ed è costretto a saltare la sfida di Genova. Il tecnico bianconero, inoltre, non ha voluto rischiare e 'forzare' uno dei giocatori più decisivi della sua squadra. "A centrocampo non c'è Rabiot, come sta? Va in tribuna, perché il pestone era un problema risolto, ma purtroppo ha preso un colpo sul costato. Si è allenato a parte, ieri aveva grande dolore e quindi non può giocare. Ci sarà Miretti che è in buona condizione, a Firenze ha fatto gol" ha detto proprio Allegri prima della partita contro il Genoa.