La Juve ha un nuovo rigorista? Chiesa e l'esultanza con dedica: "È suo"

La Juve passa in vantaggio a Marassi grazie ad un rigore procurato e trasformato da Federico Chiesa al 28° minuto di gioco. Errore di Badelj in disimpegno e il numero 7 bianconero, solo in area di rigore, viene atterrato da Martinez. Occhi puntati su Vlahovic, rigorista ufficiale della Juventus, ma il serbo si affretta a raccogliere il pallone per consegnarlo a Chiesa che lo piazza alla destra del portiere del Genoa. Questo è il secondo gol dal dischetto in carriera per la punta bianconera, sempre a Marassi: il primo lo trasformò il 16 febbraio 2020 contro la Sampdoria ma con la maglia della Fiorentina.