Pagelle Juve: Cambiaso sfreccia. Vlahovic, troppo poco. Massa e il Var...

GENOVA - Dopo due vittorie consecutive la Juventus di Massimiliano Allegri rallenta il passo e contro il Genoa, a Marassi, raccoglie solo un punto che impedisce ai bianconeri di superare l'Inter al comando della classifica. Il gol nel primo tempo di Federico Chiesa (su rigore) non basta alla Juve per tornare in vetta (in attesa della sfida dei nerazzurri sul campo della Lazio): nella ripresa ci pensa Gudmundsson a pareggiare il conto fissando il punteggio sull'1-1 finale. In generale, soprattutto nel secondo tempo, non è stata una prova brillante per i bianconeri ai quali comunque manca un rigore per il fallo di mano in area di Bani e un cartellino rosso per l'intervento di Malinovskyi su Yildiz.