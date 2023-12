Locatelli spiega dove la Juve può migliorare: “Quando abbiamo la palla..."

"C'è rammarico, il punto c'è stato, ma volevamo venire qua a vincere per i nostri obiettivi questa era una partita da vincere, però così non è stato. Non abbiamo sfruttato le occasioni, abbiamo subito un gol dopo tre minuti del secondo tempo e questo non ci deve succedere. Però ormai è così, adesso dobbiamo lavorare per Frosinone". Lo ha detto Manuel Locatelli, a Dazn, dopo il pareggio della Juve in casa del Genoa.