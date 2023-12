Andrea vende a John il 3% della Giovanni Agnelli BV: ecco il nuovo scenario

TORINO - John Elkann è sempre più potente all'interno dell'impero di famiglia, Andrea Agnelli tuttavia non ne esce, anche se diminuisce la sua quota del 3% della "Giovanni Agnelli BV", venduta direttamente al cugino. Se la notizia può fare clamore, anche alla luce di un progressivo allontanamento di Andrea dagli affari di famiglia dopo la sua uscita dalla Juventus (via dai CdA di Exor e Stellantis), in realtà potrebbe essere anche letta in modo meno sensazionale: Andrea ha monetizzato una parte delle sue quote per finanziare i suoi nuovi progetti con base Amsterdam e la sua vita dopo la Juventus. Tant'è che il fatto che rimanga nel CdA della stessa "Giovanni Agnelli BV" (tra l'altro a rappresentare proprio il cugino John che non ne è più presidente) è indicativo del fatto che la cessione di quelle quote non rappresenta, almeno per ora, un abbandono definitivo dell'impero nato ai primi del Novecento intorno alla Fiat.