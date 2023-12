"Come l'ha calciato?": le spalle di Allegri, Yildiz e il rigore di Chiesa

GENOVA - Prima il 'regalo' di Vlahovic , che corre a prendere il pallone per cederlo a Chiesa , poi la dedica speciale dopo il gol dagli undici metri dell'esterno Campione d'Europa al compagno di reparto, il dito puntato come a dire "È tuo", quindi il breve scambio di battute tra il tecnico Massimiliano Allegri e Kenan Yildiz . Il calcio di rigore che, ieri sera, aveva portato in vantaggio la Juventus al Ferraris contro il Genoa ha regalato spunti interessanti sulla solidità del gruppo, ma anche un divertente siparietto...

Allegri-Yildiz, cosa è successo

Max Allegri, probabilmente, aveva ancora nella mente il penalty fallito da Vlahovic contro il Monza e non ha voluto assistere all'esecuzione di Chiesa, mettendosi di spalle rispetto al terreno di gioco. Così, dopo aver capito dalle esultanze - in campo e in panchina - che la palla aveva oltrepassato la linea di porta, si è rivolto a Yildiz, chiedendo: "Come l'ha calciato?". Il talento turco-tedesco, che entrerà poi nel finale di gara e sarà vittima di un bruttissimo fallo da parte di Malinovskyi, sanzionato soltanto con un cartellino giallo, ha spiegato invece al mister come l'ex Fiorentina sia stato autore di un tiro angolato che ha spiazzato Martinez.