Una Juve che retrocede? L'idea fa paura. La crisi Next Gen chiama il mercato

Se prima le sirene si sentivano in lontananza, ora urlano a tutto volume: la Juve Next Gen è in piena crisi e la sconfitta sul campo della Fermana, fanalino di coda del girone B di Serie C, è il punto più basso di tutta la stagione. La squadra di Brambilla spreca tanto nel primo tempo e poi perde 2-1: sbloccano i bianconeri con Guerra ma viene rimontata e resta ferma al penultimo posto, sprecando così una grande chance per allontanarsi dalla zona playout in attesa del recupero con l'Entella . Una sconfitta pesante per la seconda squadra bianconera, a maggior ragione se si considera che la formazione marchigiana non vinceva in campionato dal 9 settembre. Il rischio retrocessione, con tutto quello che significherebbe per il progetto, ora spaventa davvero.

Il progetto Next Gen: talenti da valorizzare, ma...

Dopo la vittoria con l'Arezzo dello scorso 25 novembre sono arrivate tre sconfitte (Cesena, Lucchese e Fermana, appunto) e un pari (contro il Pineto) in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia. La zona salvezza non è così lontana, però le perplessità riguardano anche l'aspetto tecnico: ogni anno la squadra si deve reinventare, in un continuo via vai anche durante la stagione, nella quotidianità della settimana.

L’obiettivo primario della seconda squadra non è raggiungere un preciso obiettivo di classifica, ma bisogna restare tra i professionisti per valorizzare i gioiellini in vetrina e prepararli per il salto in prima squadra. È successo tante volte in questi anni, ma senza andare tanto lontano si può prendere come esempio la passata stagione, quando c’erano i vari Iling Jr, Barbieri (ora al Pisa in Serie B), Soulé e Barrenechea (in prestito al Frosinone ma già inseriti stabilmente nel gruppo di Allegri). Quest’anno la continuità di risultati non è ancora stata trovata, complice anche un cambio di girone che ha alzato il livello di difficoltà, e chi potrebbe fare la differenza - come Yildiz - ogni tanto scende in Serie C, ma è stato ormai nei ranghi della prima squadra in via ufficiale. Per questo Manna ha parlato chiaramente...