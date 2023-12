Torricelli incontra Tacconi: l'emozionante abbraccio tra leggende Juve

MILANO - È virale sui social un video da brividi , specie per i tifosi della Juventus che hanno seguito con grande apprensione e trasporto il lento recupero di Stefano Tacconi , vittima lo scorso anno di un'emorragia cerebrale . L'ex storico portiere, infatti, è il protagonista di un filmato insieme a un'altra leggenda bianconera...

L'incontro

Nel video, girato in occasione del Gran galà di Natale organizzato dallo Sporting Milano 3, si vede Tacconi seduto a tavola. Di colpo, compare Moreno Torricelli che, senza farsi vedere, gli si avvicina, lo abbraccia con grande calore e, quindi, gli stampa un affettuoso bacio in fronte. Un momento emozionante tra leggende juventine, che i tifosi stanno facendo viaggiare di social in social.