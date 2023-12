Juve, se non segni non sogni: hai fatto 15 gol meno dell'Inter

Quattro punti di distacco dall' Inter capolista dopo 16 giornate di campionato: sulla carta , non costituiscono un distacco incolmabile per la Juve . Ma c'è un ma, grande come i gol che la squadra di Inzaghi segna e quelli che l'attacco di Allegri non segna. Con un ulteriore dato che dovrebbe indurre i bianconeri a darsi una mossa, se vogliono rimanere nella scia dei nerazzurri: questi ultimi viaggiano alla stessa, identica media punti-partita (2,56) del Napoli spallettiano che conquistò il suo terzo, storico scudetto .

L'Inter vanta la miglior difesa del torneo (7 reti subite in 16 turni); della Juve è la seconda (10). La differenza sinora l'ha fatta il reparto offensivo: 39 i gol appannaggio della capolista (sul podio: Lautaro, capocannoniere a quota 15, Calhanoglu 7 e Thuram 7); 24 le reti juventine (migliori marcatori: Chiesa 5, Vlahovic 5, Gatti 3). Nelle ultime 11 partite, i bianconeri hanno realizzato soltanto 12 gol, rispetto ai 24 dei nerazzurri, con Lautaro scatenato. L'Inter è a +4 sulla Juve e conta 8 punti in più rispetto all'anno scorso; può chiudere l'andata a quota 50, come fece il Napoli dodici mesi or sono. Ancora: mentre Vlahovic ha firmato soltanto un gol negli ultimi tre mesi, Lautaro vive uno stato di grazia che sembra non finire mai: 16 presenze in campionato e 15 gol; 36 presenze in Champions League e 2 gol. Alla sesta stagione in nerazzurro, il campione del mondo ha portato a 119 le reti realizzate in 260 partite fra Serie A e coppe. Di più: nell'anno solare 2023, il capitano dell'Inter ha siglato 29 gol in Serie A e soltanto tre giocatori hanno fatto meglio di lui nella storia societaria: Meazza, 30 reti nel 1930; Angelillo, 31 nel 1958; Nyers, 31 nel 1958. Entro la fine dell'anno, Lautaro ha a disposizione ancora due incontri (Lecce a San Siro, Genoa a Marassi), per incrementare il suo bilancio. Si capisce perché la Juve non veda l'ora che Vlahovic si svegli.