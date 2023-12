La Juve spalanca le porte agli arabi: giovani e affari, tutto sul progetto

La Juventus Primavera di Montero affronterà all’Allianz Stadium di Torino i parigrado sauditi dei “Future Falcons” a porte chiuse mercoledì 20 dicembre a mezzogiorno. Una sfida che fa parte della “Al Abtal (in arabo: Gli Eroi) International Friendly Cup” in cui la formazione giovanile bianconera ospiterà per la prima volta il team dei talenti arabi dopo essersi recata lo scorso fine ottobre nel loro avanguardistico centro sportivo di Salou (vicino a Tarragona, in Catalogna) dove ha pareggiato 2-2 con l’Almería e perso 1-4 contro lo Slavia Praga.