Juve, la dirigenza scende in campo! Occhi sull’attacco: Allegrata in arrivo?

TORINO - Prime prove per preparare la sfida di Frosinone davanti a un centinaio di tifosi nella mattinata di porte aperte alla Continassa. E Massimiliano Allegri non si smentisce mischiando le carte nelle partitelle, anche se le coppie più gettonate sono Chiesa-Milik da un lato e Vlahovic-Yildiz dall’altra. Che sia l’ allegrata in vista della trasferta nell’antivigilia di Natale ? Dopo due giorni di riposo la Juventus ha ripreso il lavoro senza Adrien Rabiot in campo: il centrocampista francese, alle prese con un problema al costato per una botta subita la scorsa settimana in allenamento, ha lavorato soltanto in palestra. Dopo aver saltato il Genoa, rischia di alzare bandiera bianca anche contro il Frosinone.

Ci sono quattro giorni per recuperare, ma se il dolore non passa sarà difficile vederlo in campo, per la disperazione del tecnico che non vorrebbe mai rinunciare al suo pupillo. E i fatti gli danno ragione. Allenamento differenziato, ma in campo, invece per Filip Kostic, che sta smaltendo una botta presa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo durante Genoa-Juventus. Si è rivisto anche De Sciglio, che si è allenato in un campo a parte proseguendo nel suo programma personalizzato di lungodegente con l’obiettivo di rientrare in gruppo a inizio 2024.