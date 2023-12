Juve sul mercato per inseguire l'Inter e il futuro: il dilemma di Giuntoli

Non c’era bisogno di Genoa-Juventus per capire che l’assenza di Adrien Rabiot è un lusso che non si può permettere il non proprio lussuoso centrocampo bianconero. Se il sempre più noioso dibattito su Allegri (noioso perché sterile battaglia fra pregiudizi pro o contro) divide critica e tifosi, c’è una sostanziale unanimità sul fatto che almeno un centrocampista, possibilmente di qualità, è un rinforzo indispensabile per la Juventus.