Huijsen parcheggiato. Alex Sandro, idee chiare: l’ultimo regalo alla Juve

Alzare ancora una volta un trofeo prima di dirsi addio. Alex Sandro conosce bene il suo futuro e ha le idee chiare per chiudere nel migliore dei modi il proprio ciclo juventino dopo 9 anni. Conquistare lo scudetto o al limite la Coppa Italia. L’ideale per cancellare gli ultimi 2 anni, che hanno un po’ offuscato le stagioni ruggenti vissute dal brasiliano in bianconero. Alex Sandro arriva, infatti, a Torino nell’estate 2015 dal Porto per 26 milioni di euro. Un colpo che nei primi 6-7 anni regala grosse soddisfazioni. Alex, infatti, diventa un pilastro della squadra, vincendo da protagonista la bellezza di 5 scudetti, 4 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. L’unico rammarico resta la notte di Cardiff, dove il 3 giugno 2017 la Juve crolla sotto i colpi del Real Madrid in finale di Champions League.