Yildiz col tic e Allegri con la mano in testa a Huijsen: "Più di mille parole"

Kenan Yildiz e Dean Huijsen sono il fiore all'occhiello della Juventus. La rappresentazione della bontà del progetto Next Gen creato nel 2018. Sono arrivati in bianconero e in poco tempo si sono guadagnati la stima di Allegri e l'esordio con la prima squadra. Il difensore contro il Milan a San Siro e per il turco a Udine, nella prima giornata. Per entrambi un momento indescrivibile. "Si è avverato un sogno" hanno detto in coro nel documentario ideato su di loro: 'The Best is Yet to Come' di Juventus Creator Lab. Uno speciale che ha ripercorso le tappe dei due ragazzi dall'arrivo in bianconero, le partite con la Primavera, la Next Gen fino al loro arrivo in prima squadra. In estate è arrivato anche il rinnovo: Kenan fino al 2027 e lo stesso per Dean. Tappe importanti raccontate anche con le parole di chi li ha visti e li sta vedendo da vicino giorno dopo giorno come Manna, Brambilla e lo stesso Allegri che insieme hanno ribadito: "Sono due giocatori con qualità importanti".