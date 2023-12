Juve, è l'indice di liquidità il nemico invisibile sul mercato

Si chiama indice di liquidità. È il nemico invisibile che la Juve deve battere per operare sul mercato invernale che aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 31 gennaio alle ore 20. Tradotto in soldoni, è il rapporto fra le attività correnti e le passività correnti di un club, cioè l'indicatore che dimostra quando un club sia in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Fino al termine della stagione in corso, il valore minimo stabilito è 0,6; nelle annate precedenti era 0,7 (2019/20) e 0,8 (2020/21.

Dal 2024/25, la misura minima dell’indicatore di liquidità salirà a 0,7 per tutte le Leghe; l’anno successivo passerà a 0,8. In caso di mancato rispetto della misura minima, «la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale», cioè blocca il mercato. Attualmente, l'indice di liquidità della Juve è 0,2.

Il blocco può essere revocato in caso di intervento dell’azionista di maggioranza o degli azionisti in generale tramite versamenti in conto futuro aumento di capitale; aumento di capitale integralmente sottoscritto, versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro; finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; versamenti in conto copertura perdite. L'altra possibilità di operare comporta l'obbligo di prima vendere e poi comprare, per raggiungere il saldo positivo "derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute», come recitano le norme federali. Che aggiungono: "Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e del costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti». Ovvero, il saldo deve essere positivo fra acquisti e cessioni, ma non soltantoo a livello di cartellino: viene contemplato anche quanto il giocatore ceduto deve ancora ricevere, secondo il contratto stipulato con il club di appartenenza, sia per lo stipendio sia per i bonus. Lo stesso vale per il giocatore in entrata. "Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società", il 2 novembre scorso Exor ha già versato 80 milioni di euro, la prima frazione del terzo aumento di capitale (200 milioni) varato negli ultimi quattro anni. La seconda tranche di 48 milioni verrà versata entro il 31 dicembre. Toccherà alla Covisoc stabilire se questi massicci interventi della proprietà si riveleranno sufficienti per raggiungere la fatidica quota 0,6. Altrimenti si renderanno necessarie una o più cessioni: in questo momento Iling Junior e Soulé sono i maggiori indiziati.