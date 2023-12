Vlahovic tenero coi baby Juve, i tifosi meno: "Ti vogliamo bene ma svegliati"

“ Oggi ho rivissuto grandi emozioni attraverso i loro occhi e la loro grande passione. Grazie ragazzi” – con queste parole Dusan Vlahovic ha commentato il pomeriggio passato insieme ai giocatori delle giovanili della Juventus . Un incontro con il talento del domani, per alimentari i sogni piccoli bianconeri. Un bel gesto, così come quello per i bambini del Regina Margherita . Le risposte sul web, invece, sono state molto più dure nei confronti della punta , che anche in contesto bonario come questo ha ricevuto dure critiche.

Vlahovic, l’incontro con le giovanili e i commenti social

E pensare che fino a qualche anno fa c’era il serbo dall’altra parte. Non nella casa bianconera, ma comunque con un sogno da realizzare e con molti meno pensieri in testa. Oltre Vlahovic era presente anche Miretti, un vero e proprio esempio di crescita nel mondo Juve. Un bel messaggio rivolto a tutti quanti i bambini, che hanno ammirato i loro idoli con il sorriso stampato sul viso e con gli occhi lucidi. Anche Bremer, Cambiaso, Szczesny, Pinsoglio, Iling-Junior e Weah hanno partecipato all'incontro. Se i giocatori sono stati molto teneri nei confronti dei giovani talenti, lo stesso non si può dire per i tifosi. "Uno qualsiasi di loro riuscirebbe comunque a segnare più di te, senza esser pagato 91 milioni di euro" - una delle risposte sotto il post dell'attaccante bianconero, seguita anche da altre del tipo: "Ti vogliamo bene, ma devi svegliarti". Non un momento di pace per la punta di Allegri, che avrebbe bisogno di ritrovare la serenità come regalo di Natale.