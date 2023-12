Allegri: "Chiesa out per Frosinone-Juve. Crisi Vlahovic? Guardate Rabiot..."

TORINO - Si prepara per l'impegno del 17° turno la Juventus che sarà ospite allo Stirpe del Frosinone reduce dall'impresa di Coppa Italia contro il Napoli. Una sfida insidiosa per i bianconeri che contro i gialloblù ritroveranno tre gioielli mandati in ciociaria a crescere sotto la guida di Di Francesco: Soulé , Kaio Jorge e Barrenechea . Un match interessante per una Juve che non vuole mollare la presa sull'Inter capolista dopo l'allungo della settimana scorsa dettato dalla vittoria esterna dei nerazzurri contro la Lazio e dal pari di Marassi della Vecchia Signora contro il Genoa. Massimiliano Allegri presenta l'incontro in conferenza stampa.

Allegri: "Chiesa out per Frosinone"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta in conferenza stampa la sfida dello Stirpe contro il Frosinone: "Insidiosa per vari motivi, il primo perchè è l'ultima prima di Natale. Durante le feste c'è un clima diverso, dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione. Affrontiamo una squadra che in 8 partite casalinghe ha perso solo la prima col Napoli, martedì ha vinto 4-0 a Napoli giocando benissimo. Vive un momentio di grande esaltazione e sotto l'aspetto mentale dobbiamo essere molti seri per passare il Natale nel migliore dei modi". Sulle scelte di formazione svela: "Non ho ancora deciso, ma sono rimasti solo Vlahovic, Milik e Yildiz. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo. Lo lasciamo a casa, niente di grave, ma portarlo dietro in queste condizioni non sarebbe stato giusto. Gli altri tutti recuperati, ma indipendentemente da chi scende in campo è troppo importante il risultato".