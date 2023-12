Allegri, siparietto in conferenza: “Di Frosinone-Juve non ve ne frega nulla”

“Grazie a tutti, la conferenza è finita. Ci ritroviamo tutti nel corner”. Massimiliano Allegri ha appena finito di presentare la sfida che attende la sua Juventus allo Stirpe di Frosinone, ma l’aria natalizia ha permesso di stemperare per qualche secondo la tensione che accompagna l’importante impegno di campionato. “Venite, abbiamo anche da mangiare - ha esclamato il tecnico bianconero rivolgendosi con tanto di sorriso ai giornalisti presenti in sala - Non lo dite, però oggi siete venuti qui per mangiare, altro che conferenza. Del Frosinone e della partita non frega niente a nessuno. Siete venuti per il panettone! Io lo mangio sempre a ottobre, mi anticipo…”.