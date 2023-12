Manna e i gioielli Juve al Frosinone: la decisione mercato per gennaio

FROSINONE - "A parte Kaio Jorge, che ha avuto un percorso complicato, degli altri due (Soulé e Barrenechea, ndr) conoscevamo il valore. Hanno lavorato bene, stanno facendo un percorso virtuoso e gli auguriamo di continuare così da domani. Siamo contenti, loro come gli altri che stanno facendo il percorso post Next Gen". Sono le parole, ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida allo Stirpe contro il Frosinone, del direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna: "Quando si inizia un percorso, ci sono tappe. Penso non sia funzionale per loro spostarli adesso, poi a giugno decideremo tutti insieme".