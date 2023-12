Juve, Yildiz è già storia: la top 20 dei marcatori stranieri più giovani

"Essere un modello per tanti bambini è una grande responsabilità, però di quelle belle. Ne sono fiero, e so di maneggiare un materiale delicato". Chissà quante volte Kenan Yildiz ha letto questa frase o più semplicemente ha visto e rivisto i video di Alex Del Piero alla Juve. Le giocate in campo e sicuramente la sua esultanza: braccia larghe e la linguaccia, la stessa che ha mostrato, per la sua prima storica volta in Serie A, allo Stirpe contro il Frosinone. Allegri ha scelto lui dal 1' al posto di Vlahovic, e per l'assenza di Chiesa, e il classe 2005 ci ha messo appena 12' per scrivere il suo nome nella storia bianconera. Ma se Yildiz è diventato il più giovane marcatore straniero della Vecchia Signora, ricordate tutti gli altri? Eccoli.