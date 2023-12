Locatelli-Alex Sandro: il bollettino Juve e le condizioni dopo gli esami

Juve, il bollettino medico su Locatelli e Alex Sandro

Nella giornata di oggi i due giocatori in questione sono stati sottoposti ad accertamenti e il club bianconero ha comunicato: "Manuel Locatelli, a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Per Alex Sandro la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha escluso lesioni muscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno". Resta dunque in dubbio la loro presenza per la sfida di sabato 30 dicembre in casa contro la Roma.