Serie A, top 11 del 17° turno: brilla una stella Juve, ci sono Bisseck-Lukaku

Top 11 Serie A della 17ª giornata: portiere e difesa

Il miracolo sul tiro di Cambiaghi vale sicuramente i tre punti della Lazio: Ivan Provedel continua a fare bene e a tenere in vita i biancocelesti nei momenti di difficoltà. A lui il guanto d'oro dell'ultimo turno di campionato. A proteggerlo un trio di difesa guidato da Fikayo Tomori, che contro la Salernitana ha realizzato il suo terzo gol in campionato. Una partita dolce-amara però visto l'esito finale e il cambio per infortunio. Nel tabellino del match è entrato anche Federico Fazio, che con la sua rete ha ridato vita ai granata. Completa il reparto Yann Bisseck: il difensore dell'Inter ha realizzato il primo gol in Serie A e ha giocato con personalità, colpendo anche una clamorosa traversa con un tiro al volo poco prima di segnare.

PORTIERE: Provedel

DIFESA: Fazio, Tomori, Bisseck

Dalla retroguardia agli uomini chiave del centrocampo. Il resto della top 11 è piena di estro...