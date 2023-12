Inchiesta Prisma si... allunga ma la Juve non rischia: tutti i dettagli

La Procura di Roma nelle ultime ore ha pigiato il piede sull’acceleratore . E così, all’indomani dell’avviso di conclusione delle indagini in merito all’inchiesta Prisma trasferita nella capitale da Torino , i pm hanno notificato ieri l’avvio di un’indagine sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Una sorta di appendice al lavoro svolto negli ultimi due mesi e mezzo. Il foro romano, infatti, era stato chiamato in causa sui conti bianconeri soltanto lo scorso 6 settembre, quando i giudici della Corte di Cassazione sul tema avevano dichiarato incompetente Torino. L’accusa della Procura torinese, sulla base di quella decisione, aveva trasmesso l’ingente documentazione prodotta – ventimila pagine, una più o una meno – agli omologhi capitolini, che hanno digerito tutti gli incartamenti. Chiedendo inoltre di acquisire, a inizio dicembre, altri documenti in relazione all’ultimo bilancio.

Juve, la nuova indagine

Documenti da cui, appunto, è germogliata la nuova indagine, che non a caso si fonda su ipotesi accusatorie del tutto analoghe a quelle dell’inchiesta Prisma: questioni contabili che riguardano operazioni incrociate, manovre stipendi e accordi di recompra. Procedimento che lo stesso club due settimane fa aveva annunciato: «Presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali in ordine al bilancio al 30 giugno 2022». Fattispecie che riconduce a false comunicazioni sociali. Già, ma che cosa comportano questi aggiornamenti? Si tratta sempre di un’indagine iniziata a Torino, dopo che i pm avevano chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio (probabilmente per sventare il cambio di sede, poi comunque avvenuto). La Procura di Torino, dunque, aveva chiuso le indagini per poi continuarle aprendo un nuovo fascicolo, trasmesso anch’esso a Roma. Il secondo fascicolo aperto a Roma, dunque, è frutto di quel secondo fascicolo torinese.