Rabiot migliore in Serie A: la classifica Cies che lo soddisfa a Natale

Sotto l'albero di Natale di Rabiot è arrivato un regalo da parte del Cies . L'Osservatorio del Calcio ha premiato il centrocampista della Juventus , inserendolo in una speciale classifica . Di cosa si tratta? Della top Experience Capital dei centrocampisti offensivi del 2023. Detto così sembra qualcosa di complicato, ma in parole povere è l' indice di esperienza che un giocatore accumula in base ai minuti di gioco, le competizioni a cui prende parte e il valore del club . È un dato particolarmente utile per lo scouting, perché permette di riconoscere quali sono i calciatori più preparati e che vengono schierati regolarmente dalla loro giovane età.

La classifica del Cies sul "capitale d'esperienza"

Rabiot ha festeggiato la presenza in classifica (settima posizione), con una storia pubblicata su Instagram e con tanto di didascalia: "Il migliore in Serie A". Il Cies ha considerato i centrocampisti con il vizio del gol e in cima alla classifica compare infatti Bruno Fernandes, che di reti e assist ne ha realizzati tanti. Il portoghese si è preso il Manchester United sulle spalle in più circostanze in questi momenti bui ed è stato sempre schierato. Un calciatore pronto e utile. A stupire è il decimo posto di Bellingham, viziato dalla stagione al Borussia Dortmund. Il prossimo anno scalerà la classifica. Di seguito la top 10: