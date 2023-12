Bernardeschi, Natale a Torino: l'incontro con Vlahovic e i tifosi Juve si accendono

"Ciò che accadrà non posso saperlo, ma se ci sarà l'occasione risponderò sicuramente. Non ho mai nascosto il mio amore per la Juve" - con queste dichiarazioni Bernardeschi aveva espresso la sua voglia di ritornare bianconero. La Mls è terminata, con la sconfitta della squadra di Chiellini in finale, e l'ala del Toronto si trova a Torino. "I tifosi mi fermano sempre per strada", ma non solo loro. Uno scatto ha fatto il giro dei social, quello insieme a Vlahovic. L'esterno italiano ha passato il Natale in Italia e ha incontrato il numero 9. E i pensieri di mercato sono volati nella testa dei tifosi.