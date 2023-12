Vlahovic, Chiesa e Locatelli, le ultime: la probabile formazione per Juve-Roma

La Juve si prepara all'ultima sfida di questo 2023. Sabato allo Stadium contro la Roma Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le sicure assenze di Cambiaso (squalificato) e Alex Sandro (uscito nel corso del primo tempo della sfida con il Frosinone per un un sovraccarico del bicipite femorale e ne avrà per un paio di settimane). Oltre a quelle di Kean e De Sciglio.

L'allenamento svolto alla Continassa mercoledì ha visto Federico Chiesa e Manuel Locatelli svolgere una parte di lavoro con il gruppo. Perin invece ha effettuato l’intera seduta assieme ai compagni. Vlahovic invece ha lavorato in palestra perché ha preso una botta forte al piede sinistro ma le sue condizioni non preoccupano: cammina senza zoppicare e dovrebbe tornare giovedì per l'allenamento al mattino.