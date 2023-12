Lo spogliatoio Juve e la domanda imbarazzante: McKennie e Taylor Mega, Kean...

È Weston McKennie l'ospite principale di Moise Kean nel secondo episodio di 19F Podcast. Il centrocampista statunitense, protagonista di un vero e proprio show con la provocante influencer Taylor Mega, ha raccontato com'è stato il suo ambientamento in Italia dall'arrivo alla Juventus nell'estate del 2020: "Ho sofferto il cambio di cultura? Sì e no. Mi piace la gente in Italia, però è diversa. In Italia la mentalità è troppo chiusa. La tradizione va bene, però bisogna essere più aperti. Un esempio? Io mangio pasta, pesto e pomodoro con pollo in un piatto e tutti in Italia mi dicono ‘che schifo, non puoi’. Ma nessuno ha mai provato…".