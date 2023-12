Juve-Roma da Pjanic a Dzeko, da Dybala a...Mazzone

TORINO - Sabato 30 dicembre, ore 20:45, la Juventus ospiterà la Roma chiudendo il programma della 18 giornata di campionato. Una sfida ad alta tensione con entrembe le squadre chiamate a vincere: i bianconeri per restare in scia dell'Inter e i giallorossi per continuare l'inseguimento ai primi 4 posti. Juventus-Roma è anche Allegri contro Mourinho che vede un bilancio in perfetto equilibrio nelle otto sfide in Serie A tra i due allenatori: tre successi per parte e due pareggi. La Roma è una delle due squadre contro cui l'allenatore bianconero ha pareggiato più sfide da allenatore in Serie A: otto su 24 (9V, 7P), al pari dell’Inter.