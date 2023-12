Juve, la dieta di McKennie e l'avviso di Cambiaso

Ma come mangia McKennie? Ospite del podcast F19, dove si parla principalmente di rap e dintorni, Wes ha spiegato la sua personale ricetta di pasta, che non è stata granché apprezzata dagli altri ospiti e in generale dal mondo social. Gli ingredienti sono: pasta, appunto, con pesto, pomodoro e pollo. E a chi gli diceva che era un miscuglio immangiabile, McKennie ha risposto: «Ma questo perché in Italia c'è una mentalità chiusa, soprattutto sul cibo, provatela prima». Ma anche i compagni non sono molto convinti dei gusti di McKennie, perché la sua ricetta è finita sui social, ripresa da molti account.