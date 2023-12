Bremer-Lukaku, sfida oltre la regola dei 13: Juve-Roma sarà la “bella”

Il duello a distanza tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku è suggestivo, per gli intrecci di mercato passati e, chissà, forse futuri. Suggestivo e importante, perché è probabile che vinca la squadra di quello che segnerà più gol, ma non un vero duello, separati come saranno da una trentina di metri.

La sfida tra Bremer e Lukaku

Duello verissimo sarà invece quello tra Gleison Bremer e Big Rom, un match tra pesi massimi (anche se il bianconero con i suoi 82 chili pugilisticamente parlando sarebbe un massimo leggero) che avrà altrettanta incidenza sul risultato di Juve-Roma e in cui i due saranno invece separati da una trentina di centimetri al massimo, ma spesso neppure da quelli. Proprio in riferimento ai numerosi corpo a corpo, quella sulla reale categoria pugilistica di Bremer è più di una semplice precisazione, ma una chiave del confronto: 13 chili di differenza si fanno sentire anche sul campo da calcio oltre che sul ring e Bremer dovrà essere bravo a vincere il confronto senza poter sfruttare il dominio fisico che di solito impone agli avversari. Usando la forza e il peso dei suoi muscoli per resistere quando Lukaku proverà a far valere la stazza, la loro esplosività (superiore a quella del rivale) per anticiparlo o per stargli a una distanza che non gli consenta di appoggiarsi ma essere comunque pronto a chiuderlo appena scoprirà la palla.