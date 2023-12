Un ferito allo Stadium: seggiolino in testa a tifoso Juve dal settore Roma

TORINO - La serata di festa in casa Juventus, vittoriosa per 1-0 contro la Roma e tornata a -2 dall'Inter capolista, è stata però rovinata anche per alcuni spettatori, quelli del settore dello stadio adiacente al settore ospiti. Secondo quanto viene denunciato su vari profili social vicini al tifo bianconero un seggiolino è stato prima divelto e poi lanciato da parte di un teppista dalla zona romanista ferendo alla testa un tifoso della Juve. Un atto orribile, nelle immagini che si stanno diffondendo in questi momenti si vede anche il sangue sporcare le scalinate dello Stadium.