Szczesny, siparietto con Barzagli in tv: “Se fate decidere sempre Andrea..."

"Abbiamo fatto un buon girone d’andata. Manca ancora una partita e possiamo arrivare a 46. È ottimo ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l’obiettivo della zona Champions, ora siamo a -2 dall’Inter e sogniamo lo scudetto. Non possiamo scappare dalle responsabilità di essere la Juventus, lottiamo per gli obiettivi massimi". Lo ha detto Wojciech Szczesny ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus contro la Roma. Il portiere bianconero ha aggiunto: "Nella mia carriera non ho mai avuto la possibilità di preparare la partita per tutta la settimana. È diverso ma a livello di intensità di lavoro ci dà grandi vantaggi, stiamo bene fisicamente e abbiamo tempo per preparare le gare tatticamente. È un grande vantaggio di quest’anno ma speriamo sia l’ultimo che giochiamo una volta a settimana".