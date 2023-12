Pagelle Juve: Bremer annulla Lukaku, McKennie macina km, Vlahovic tacco d'oro

Per battere la Roma di Mourinho ad Allegri è bastato Adrien Rabiot . Il big match dello Stadium è finito 1-0 per i bianconeri che con questa vittoria hanno recuperato punti e ora sono a -2 dall'Inter. Il successo sui giallorossi porta a 13 i risultati utili consecutivi della Vecchia Signora che chiude così alla grande il suo 2023.

Juve-Roma, le pagelle: Szczesny 6,5

Salvato dal palo sul tiro di Cristante, vede spiovere in area palloni che i giallorossi non sanno finalizzare o calciano fuori. Sicura la presa sul tiro di Kristensen e in tuffo su Dybala.