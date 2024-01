Vlahovic o Chiesa, Fagioli o Yildiz, oppure...Juve, i gol più belli del 2023

Si è chiuso un 2023 particolare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che sembra essersi messa alle spalle tutte le vicende extracampo che hanno caratterizzato la passata stagione. Al netto della penalizzazione di 10 punti nello scorso campionato, i punti totalizzati dalla Juve nell'anno solare sono stati 84 in 41 partite. Solo l'Inter ne ha conquistati di più (87). In 41 incontri di campionato i bianconeri hanno segnato 59 gol. Estendendo il discorso alle gare disputate in altre competizioni, il totale delle reti segnate nel 2023 arriva a 74: 4 i centri in Coppa Italia 2022/2023; 11 nell'Europa League 2022/23. Tra questi 74 abbiamo selezionato i 15 più belli.