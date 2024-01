Juve, obiettivo Coppa Italia: Capodanno di lavoro in vista della Salernitana

TORINO - Dopo il brindisi per l'arrivo del 2024, la Juventus è tornata subito ad allenarsi : è stato un primo gennaio di lavoro, infatti, per i ragazzi di Massimiliano Allegri. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio alla Continassa per la prima seduta del nuovo anno. L'obiettivo è preparare la sfida di giovedì contro la Salernitana valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Danilo e compagni hanno svolto un lavoro aerobico senza palla, gli infortunati Alex Sandro e Kean hanno seguito un programma specifico così come De Sciglio . Per domani il tecnico Allegri ha fissato un allenamento mattutino.

Juve-Salernitana, dove vederla

"Comincia la Coppa Italia per la Juventus. Il cammino dei bianconeri inizia in casa, contro la Salernitana, giovedì 4 gennaio 2023 alle ore 21:00. Il match, da dentro o fuori, sarà valido per gli ottavi di finale: chi vince affronta ai quarti il Frosinone che ha eliminato il Napoli. Sarà anche la prima gara del nuovo anno per entrambe le squadre. La sfida di Coppa Italia tra Juve e Salernitana sarà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, su Canale 5", si legge in una nota pubblicata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.