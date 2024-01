Juve-Salernitana, la probabile formazione: guida Locatelli, cambi in vista

TORINO - No, non sarà “soltanto” un ottavo di finale di Coppa Italia. Vuoi perché alla Juventus ogni trofeo ha il proprio peso specifico. Vuoi perché, in una stagione caratterizzata dall’anomalia di una sola gara a settimana, diversi elementi vorranno sfruttare l’occasione per scalare le gerarchie interne. E vuoi perché, con le premature eliminazioni di Inter e Napoli, il tabellone sta via via assumendo la fisionomia dell’occasione da sfruttare per tornare a far scricchiolare le mensole della bacheca dei trofei. Il primo giorno dell’anno è coinciso alla Continassa con il primo allenamento del 2024: nel mirino c’è già la gara di giovedì sera allo Stadium contro la Salernitana, medesima avversaria che tre giorni più tardi il calendario del campionato metterà ancora di fronte ai bianconeri.