Juve, c'è il bonus a gennaio: ecco perché può valere il sorpasso all'Inter

Spinta dalla carica della vittoria sulla Roma, evidente nei video del post partita postati sui social del club, la Juventus schizza nel 2024 come un tappo di champagne nella notte di capodanno. Un 2024 dall’inizio interessante, per la formazione di Massimiliano Allegri, che a gennaio avrà un vantaggio sull’Inter nella corsa Scudetto (e su Fiorentina, Napoli, Lazio e, di riflesso, Bologna e Atalanta in quella per la Champions): una partita in più. Un vantaggio solo temporaneo, ovviamente, dovuto al fatto che tra il 18 e il 19 gennaio, e le due finaliste anche il 22, Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio si giocheranno la Supercoppa Italiana a Riad: non disputeranno dunque le partite della 21ª giornata e le recupereranno il 14 febbraio (Bologna-Fiorentina), il 22 (Torino-Lazio) e il 28 (Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta).