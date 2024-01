McKennie e l'outfit Juve del giorno. Ma il dettaglio è un altro...

Passate le feste di Capodanno, che alcuni giocatori della Juve hanno festeggiato insieme al Léve, il ristorante di Bonucci a Torino, per la squadra di Allegri è tempo di tornare in campo. Giovedì i bianconeri sono attesi dalla sfida di Coppa Italia contro la Salernitana e poi di nuovo domenica ci sarà ancora contro la squadra di Pippo Inzaghi, ma a Salerno. Dopo le foto dell'ultimo dell'anno con Vlahovic e Chiesa che hanno fatto parlare per il loro look e non solo (Dusan ha presentato via social la sua fidanzata Vanja), è sempre l'outfit a tenere banco in casa Juve ma questa volta il protagonista è McKennie. Il centrocampista americano è stato immortalato da Milik che ha postato la foto su Instagram: dopo i balletti, McKennie ha sorpreso tutti scegliendo un look alquanto bizzarro ma rigorosamente bianconero. Si è presentato nello spogliatoio Juve vestito con una sorta di vestaglia in pile, lunga fino ai piedi e con il cappuccio : "Outfit del giorno" ha commentato l'attaccante polacco.