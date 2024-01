Juventus-Salernitana, probabile formazione: turnover ragionato per Allegri

Si apre il sipario anche all'Allianz Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia . La Juventus affronterà la Salernitana di Filippo Inzaghi, (con cui resta vivo l'intreccio di mercato per Nicolussi Caviglia ): i granata nel turno precedente hanno superato con un netto 4-0 la Sampdoria di Andrea Pirlo . Allegri ha rivelato qualche possibile scelta di formazione nella conferenza stampa della vigilia. A seguire la probabile formazione bianconera, con i vari ballottaggi ruolo per ruolo.

Juventus: Perin e Rugani titolari

Il tecnico bianconero nella sfida contro i campani darà spazio a Perin: sarà lui a difendere i pali della squadra, con Szczesny ad accomodarsi in panchina. Per ciò che concerne il terzetto difensivo, l'unico certo di un posto dal 1' è Rugani, che dunque ritrova una maglia da titolare (l'ultima volta il 26 novembre in campionato nel match contro l'Inter). Ballottaggi per i due posti rimanenti: a contendersi la titolarità Gatti, Danilo e Bremer, con i primi due favoriti. Huijsen destinato a partire verso Frosinone nonostante il tentativo dell'ultim'ora della Roma e le lusinghe di Mourinho al difensore classe 2005.