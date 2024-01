Gatti, il torello non perdona: Danilo e McKennie, tunnel senza pietà

La Juventus continua a prepararsi per la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana valevole per l'accesso ai quarti di finale. I bianconeri, come di consueto, ieri si sono allenati alla Continassa e un simpatico episodio durante l'ultima sessione di allenamento ha fatto il giro dei social. Durante il classico torello è toccato a Federico Gatti stare in mezzo per cercare di recuperare il pallone, ma Danilo e McKennie non hanno reso la vita facile al difensore azzurro.