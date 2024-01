McKennie, obiettivi Juve: "Adesso vogliamo raggiungere il piano A"

Weston McKennie è senza dubbio una delle sorprese in positivo di questa prima parte della stagione della Juventus. E' tornato in bianconero dopo un prestito non brillantissimo al Leeds concluso con la retrocessione in Championship del club inglese. In estate era sul mercato, ora è diventato inamovibile per Allegri. Ha convinto il tecnico attraverso il lavoro a partire dalla tournée in America . Da mezzala o da esterno a tutta fascia, è sceso in campo in tutte e 18 le gare sin qui disputate - in attesa della gara di questa sera in Coppa Italia contro la Salernitana - e, secondo le pagelle di Tuttosport, è stato anche il primo per media voto sin qui . Insomma si è rituffato nel mondo Juve con tanta voglia e lui stesso ha parlato 8by8mag.com di obiettivi, del suo momento e del futuro.

McKennie e il ritorno alla Juve

McKennie ha parlato così del suo ritorno in bianconero: "Nell'andare via dal Leeds sapevo di aver fatto una brutta figura. Quando sono tornato alla Juventus dovevo ripartire da zero, mi sono messo in quella mentalità per dimostrare nuovamente chi sono. Come se fosse la prima volta qui" . E sul ruolo in squadra: "Mi è sempre capitato di essere il giocatore jolly, quello che le persone possono mettere in qualsiasi posizione. Qualunque cosa mi chiedano di fare, cerco sempre di essere il migliore. Alla Juventus, onestamente, non mi dispiace in quale posizione gioco. Che sia terzino destro o centrocampo, mi diverto in entrambe. Posso fare bene in entrambe le zone. Quello che vuole l’allenatore, farò. Quello che aiuta la squadra. Non ho un ego quando si tratta di essere in campo. Voglio solo che la squadra vinca e raggiunga quel piano A adesso". E proprio sugli obiettivi non ci ha girato attorno...